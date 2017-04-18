Художника Алексея Красавина нашли мертвым

Российский художник Алексей Красавин обнаружен мертвым у себя в квартире в Москве. Об этом со ссылкой на источник сообщает телеканал РЕН ТВ во вторник, 18 апреля.

Живописца нашел его сын. Красавину было 60 лет.

По данным канала, художник лежал в коридоре. Он был полностью раздет.

Согласно предварительным данным, на момент обнаружения Красавин был мертв уже три дня. В настоящее время устанавливается причина смерти.

Работы живописца находятся в собраниях таких заведений, как музей современного искусства в Одессе и музей Марины Цветаевой в Елабуге.