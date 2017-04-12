Культура
 

Лидер J. Geils Band найден мертвым в своем доме

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Джон Уоррен Джейлс-младший
Джон Уоррен Джейлс-младший

Гитарист и основатель американской рок-группы J. Geils Band Джон Уоррен Джейлс-младший, известный под псевдонимом Дж. Джейлс, скончался в возрасте 71 года. Музыканта нашли мертвым в его доме в городе Гротон, штат Массачусетс, сообщает Rolling Stone в среду, 12 апреля.

По заявлению сотрудников полиции, предварительное расследование показало, что Джейлс скончался от естественных причин. «Департамент полиции Гортона продолжает следствие, однако не рассматривает убийство как причину смерти», — заявили в пресс-службе правоохранительных органов.

Группа J. Geils Band была основана Джейлсом в 1967 году совместно с певцом Питером Вулфом, басистом Денни Кляйном, игравшим на губной гармонике Ричардом Солвитцем (выступал под псевдонимом Magic Dick) и барабанщиком Стивеном Бладдом. Коллектив выпустил такие хиты, как Love Stinks, Centerfold, Must of Got Lost и Freeze-Frame. В дискографии J. Geils Band 11 альбомов. Последняя пластинка под названием You're Gettin' Even While I'm Gettin' Odd вышла в 1984-м.

J. Geils Band распалась в 1985 году, после чего несколько раз воссоединялась для единичных концертов. Группа возобновила свою деятельность в 2009-м.

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