Умер сделавший губную гармонику частью блюза музыкант Мистер Суперхарп

Виртуозно игравший на губной гармонике блюзовый музыкант Джеймс Коттон скончался в Остине, штат Техас. Об этом сообщает The New York Times.

Харперу был 81 год. По словам его представителя Марка Липкина, он скончался в больнице Святого Давида от осложнений, вызванных пневмонией.

У исполнителя было прозвище Mister Superharp (Мистер Суперхарп). Он играл с такими блюзменами, как основоположники чикагской школы Мадди Уотерс и Хаулин Вулф.

Отмечается, что Коттон был одним из первых популяризаторов губной гармоники в рамках блюза.

Джеймс Коттон родился в 1935 году. За годы своей карьеры, которая началась в 1953-м, он выпустил десятки альбомов. В 2006-м Мистера Суперхарпа включили в Зал славы блюза.