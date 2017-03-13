Умер основатель рок-группы Y&T Джоуи Алвес

Гитарист Джоуи Алвес, один из основателей хард-рок-группы Y&T (также известной как Yesterday & Today), скончался в возрасте 63 лет. Об этом в Facebook сообщил фронтмен коллектива Дэйв Меникетти.

По словам Меникетти, Алвес умер от язвенного колита — хронического воспалительного заболевания слизистой оболочки толстой кишки — и ряда других осложнений.

«Он был веселым парнем, который всегда играл в собственной манере, он создал несколько знаменитых гитарных риффов для Y&T», — написал Меникетти.

Алвес был участником Y&T с 1974 по 1989 год. После его сменил музыкант Стэф Бернс. Хард-рок-группа гастролировала с Элисом Купером, Оззи Осборном, а также коллективами AC/DC и и Aerosmith. В дискографии Y&T 12 студийных альбомов.