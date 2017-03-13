Умерла участница группы Sister Sledge

Певица Джони Следж, участница музыкального диско-коллектива Sister Sledge, скончалась в возрасте 60 лет. Об этом сообщил представитель группы Бифф Уоррен, пишет The Guardian.

Причина смерти не называется. Исполнительница была обнаружена мертвой в своем доме в Фениксе, штат Аризона.

Группа Sister Sledge была сформирована в 1971 году. Ее участниками стали четыре сестры Дебби, Ким, Джони и Кэти Следж. Коллектив исполняет песни в жанрах диско, соул и ритм-н-блюз. Он наиболее известен по песне We Are Family, записанной в 1979-м. За нее исполнительницы были номинированы на «Грэмми».

В 1989 году из Sister Sledge ради сольной карьеры ушла Кэти Следж, и группа стала выступать как трио. На счету коллектива десять студийных альбомов. Последняя пластинка под названием Style была выпущена в 2003 году.