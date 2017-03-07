«Би-би-си» извинилась за сообщение о смерти лидера The Fall

Портал BBC Music принес извинения за то, что «похоронил» фронтмена британской постпанк-группы The Fall Марка Эдварда Смита на его 60-летие. Об этом сообщает NME.

«Это была ненамеренная ошибка сотрудника, сообщение было опубликовано по недоразумению и быстро удалено», — заявили в пресс-службе ресурса.

5 марта в Twitter BBC Music появился пост с фотографией лидера The Fall и подписью «Покойся с миром, Марк Э. Смит». Музыканту в этот день исполнилось 60 лет.

Позже портал опубликовал новое сообщение с той же фотографией, в котором поздравил Смита с днем рождения.

The Fall была основана Смитом в 1976 году в Манчестере, Великобритания. За свою карьеру группа записала 30 студийных альбомов. Состав коллектива менялся несколько десятков раз. Смит — единственный постоянный участник The Fall.

26 декабря на верифицированном Twitter-аккаунте Sony Music Global появилась информация о смерти певицы Бритни Спирс. В твите говорилось, что артистка умерла в результате несчастного случая. Представители компании назвали произошедшее хакерской атакой.