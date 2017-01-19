В Бразилии обнаружен обгоревший труп исполнительницы «Ламбады»

Бразильская певица, солистка группы Kaoma Лоалва Браз найдена мертвой в Сакуареме, штат Рио-де-Жанейро. Об этом в четверг, 19 января, сообщает портал UOL.

По информации издания, обгоревший труп певицы был обнаружен в ее машине. Правоохранительные органы рассматривают версию убийства.

Лоалва Браз в 1989 году записала хит «Ламбада», который принес ей известность. Всего на ее счету более 80 золотых и платиновых дисков. В составе Kaoma она записала три студийных альбома, еще три пластинки певица выпустила в сольной карьере.