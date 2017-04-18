В бутике Aizel познакомят с новой молодежной модой

Американский шоу–рум LuxCartel на 3 дня развернется в московском бутике Aizel. Эксклюзивная акция пройдет с 19 по 21 апреля. Об этом сообщается в пресс–релизе, который поступил в редакцию «Ленты.ру» во вторник, 18 апреля.

В течение трех дней в рамках акции, посетители бутика смогут приобрести вещи молодых брендов, успевших завоевать популярность в США и Европе. Среди них будут представлены Anais, Shashi, CVC Stones, Gazza Ladra и другие.

Cinque Фото: пресс-служба Aizel 1 /5

LuxCartel — американский шоу–рум, представляющий молодых, перспективных дизайнеров, а также занимающийся их консультированием и продвижением. Офисы LuxCartel расположены в Нью-Йорке и Париже. Помимо европейских и американских марок, шоу–рум представляет и российских дизайнеров.

Интернет-магазин Aizel.ru основан в России предпринимателем Айсель Трудел. В магазине представлены вещи Gucci, Burberry, Valentino, Etro, Marc Jacobs и других зарубежных и российских брендов. Имеются свадебный и детский разделы.