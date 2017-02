Российский интернет-бутик снял топ-моделей в фильме о любви

Видео: AIZEL.RU

Российский интернет-магазин Aizel.ru представил специальный фотопроект и мини-фильм, посвященные модному сезону весна/лето 2017. Об этом корреспонденту «Ленты.ру» сообщила пресс-служба компании.

В проекте приняли участие топ-модели Женя Катава (одна из самых перспективных моделей по версии models.com) и Артур Кульков (4-е место среди самых высокооплачиваемых моделей-мужчин по версии Forbes, лицо Dolce & Gabbana и Tommy Hilfiger, также входит в списки The Money Guys и Sexiest Men по версии models.com). Режиссером короткометражного фильма выступил Владилен Разгулин, а фотоисторию снимал Данил Головкин. Источником вдохновения для фильма послужила песня Сержа Генсбура и Джейн Биркин Je t'aime... Moi non plus («Я люблю тебя... я тебя тоже нет»), выпущенная в 1969 году.

«Для этой съемки мы искали современную, красивую и обязательно по-настоящему влюбленную пару. Женя Катава и Артур Кульков — русские модели, работающие в Нью-Йорке. Они ходят на модных показах Giorgio Armani, Dolce & Gabbana, Oscar de la Renta и других. Специально для нашего проекта они согласились прилететь в Москву и сняться в фото- и видеоистории. Ключевое слово, с которым мы провели дни съемки: "Любовь!" Друг к другу, к жизни и к моде», — прокомментировала проект главный редактор Aizel.ru Алена Исаева.