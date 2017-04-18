Напавший на шесть АЗС сибиряк предстанет перед судом

В Омске завершено расследование уголовного дела в отношении жителя Томской области, обвиняемого в нападениях на шесть АЗС. Дело передано в суд для рассмотрения по существу, сообщается во вторник, 18 апреля, на сайте МВД.

Отмечается, что автомат, обнаруженный у мужчины при задержании, не боевой и пригоден лишь для имитации выстрела. «Изъятые боеприпасы в количестве 29 штук являются патронами светозвукового действия калибра 7,62 миллиметров», — говорится в сообщении.

46-летний обвиняемый был задержан в Тюменской области в октябре прошлого года. По данным следствия, он причастен к нападениям на автозаправочные станции в Республике Башкортостан, Алтайском крае, Новосибирской и Омской областях. Врываясь в помещение АЗС, мужчина без предупреждения открывал огонь из автомата холостыми патронами, забирал деньги из кассы и скрывался.

Как сообщалось ранее, в каждом случае по факту налета возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 162 УК РФ («Разбой»).

Телеканал «360» опубликовал видео из помещения АЗС, на которую было совершено нападение.