Возле христианского монастыря в Египте произошла стрельба

Один полицейский погиб и еще четверо были ранены в результате стрельбы в районе поста охраны возле церкви христианского монастыря Святой Екатерины на юге Синайского полуострова в Египте. Об этом во вторник, 18 апреля, сообщает телеканал Al Arabia со ссылкой на руководителя управления безопасности Южного Синая Ахмеда Тайля.

Он опроверг сообщения о том, что произошедшее было террористическим нападением. По его словам, правоохранитель был застрелен своим коллегой по ошибке. Раненые стражи порядка госпитализированы. Других подробностей случившегося не приводится.

В свою очередь, представитель монастыря отец Григорий сообщил, что обитель по-прежнему находится под охраной, нападения на нее не совершалось, среди монахов никто не пострадал.

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9 апреля в церквях Египта с разницей в несколько часов произошли два взрыва. Утром бомбу на себе активировал прошедший в главный храм Танты во время службы подрывник, в результате погибли около 30 человек, еще порядка 80 были ранены.

Позднее другой смертник подорвал себя возле входа в церковь Александрии, жертвами стали 17 человек, в том числе четверо полицейских, остановивших террориста и не пустивших его внутрь, что позволило избежать большего количества убитых и раненых.

Ответственность за атаки взяла на себя запрещенная в России террористическая группировка «Исламское государство».