Топ-менеджера «Рив Гош» задержали по подозрению в коммерческом подкупе

Топ-менеджер компании «Рив Гош» Александр Большов задержан в Санкт-Петербурге по подозрению в коммерческом подкупе. Об этом во вторник, 18 апреля, сообщает «Фонтанка».

Александр Большов курирует проекты строительного подразделения «Рив Гош», являющегося генподрядчиком реконструкции производственного здания под бизнес-центр «Депо №1». По предварительным данным, топ-менеджер получил два миллиона рублей от компании-подрядчика в качестве «вознаграждения» за приемку работ.

После получения денег Александр Большов был задержан на территории бизнес-центра сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД Адмиралтейского района Санкт-Петербурга. По информации «Фонтанки», уголовное дело будет возбуждено по статье 204 УК «Коммерческий подкуп».

27 марта по статье «Коммерческий подкуп» был осужден на два года колонии бывший начальник Казанского вокзала Сергей Донецкий. В обмен на ежемесячное «вознаграждение» он предупреждал арендаторов торговых площадей о предстоящих проверках.

