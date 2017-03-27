Бывшего главу Казанского вокзала отправили в колонию за поборы с торговцев

Мещанский суд Москвы приговорил к двум годам колонии и штрафу в 2,5 миллиона рублей бывшего начальника Казанского вокзала Сергея Донецкого за получение трех миллионов рублей от предпринимателей. Об этом говорится в сообщении Следственного комитета России, поступившем в редакцию «Ленты.ру» в понедельник, 27 марта.

В ходе прений сторон гособвинитель просил оштрафовать подсудимого на 5,5 миллионов рублей и не лишать свободы, передает РИА Новости.

Суд отправил Донецкого отбывать наказание в колонию строгого режима. Он намерен обжаловать приговор. «Да, буду обжаловать, не ожидал такого строгого приговора», — сказал подсудимый. Его адвокат назвала решение суда незаконным.

На стадии следствия бывший начальник вокзала признал вину и раскаялся. Уголовное дело рассматривалось в особом порядке (без изучения доказательств и допроса свидетелей), предполагающем минимальное наказание.

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Ему вменялось четыре преступных эпизода по статье 204 УК РФ («Коммерческий подкуп»).

По версии следствия, в июле 2013 года Донецкий, пользуясь своим служебным положением, потребовал от арендаторов торговых площадей на территории Казанского вокзала ежемесячно платить ему комиссию. За это он обещал им свое покровительство и предупреждал о предстоящих проверках. Также Донецкий закрыл глаза на то, что коммерсанты неправомерно пользовались дополнительными площадями. Всего за три года Донецкий получил лично и через посредника 3 миллиона 150 тысяч рублей.

Он был задержан при получении денег 2 марта 2016 года. Его адвокат Людмила Айвар заявила тогда, что повод для задержания ее подзащитного был подстроен. По ее словам, некий человек пришел в приемную начальника вокзала и оставил там конверт, который лежал у секретаря. Спустя три дня сотрудники полиции пришли в приемную, нашли и вскрыли конверт, после чего Донецкий был задержан.