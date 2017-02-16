Бывший начальник Казанского вокзала пошел под суд за взимание дани с торговцев

В Москве направлено в суд уголовное дело начальника Казанского вокзала Сергея Донецкого, получившего свыше трех миллионов рублей с коммерсантов за свое покровительство. Об этом в четверг, 16 февраля, сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

Ему вменяется четыре преступных эпизода по статье 204 УК РФ («Коммерческий подкуп»).

По версии следствия, Донецкий, пользуясь своим служебным положением, решил ежемесячно взимать дать с арендаторов торговых площадей на территории Казанского вокзала. В июле 2013 года он потребовал деньги от коммерсантов, обещая взамен не обращать внимание на то, что они неправомерно пользуются дополнительными площадями.

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Кроме того, начальник вокзала предложил торговцам свое покровительство и предупреждал их о предстоящих проверках. Всего за три года Донецкий получил лично и через посредника три миллиона 150 тысяч рублей.

В ходе следствия он признал свою вину полностью и раскаялся в содеянном.

Начальник Казанского вокзала был задержан при получении взятки 2 марта 2016 года. Его адвокат Людмила Айвар заявила тогда о том, что повод для задержания ее подзащитного был подстроен.

По словам Айвар, некий человек пришел в приемную Сергея Донецкого и оставил там конверт, который лежал у секретаря. Спустя три дня сотрудники полиции пришли в приемную, нашли и вскрыли конверт, после чего Донецкий был задержан.