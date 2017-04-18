Переход на электронные учебники «Просвещение» осуществит за счет средств от IPO

Издательство «Просвещение» планирует провести IPO в 2017-2019 годах сразу на двух площадках – Московской и Лондонской биржах. Об этом заявил на пресс-конференции, состоявшейся во вторник, 18 апреля, глава компании Владимир Узун, передает корреспондент «Ленты.ру».

По словам Урзуна, сейчас компания ведет переговоры с иностранными и российскими банками. Они высоко оценивают перспективы IPO - все данные холдинга «аудируются big4». Выручка холдинга в 2016 году составила 12,6 миллиардов рублей, а чистая прибыль – более 4,4 миллиардов рублей.

При этом российский рынок образование эксперты «Просвещения» оценивают на уровне почти 4 триллиона рублей, в том числе свыше трех триллионов рублей это консолидированные затраты бюджетов всех уровне и до 900 миллионов рублей – средства, которые тратят родители на обучение детей.

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Объем тиражей «Просвещения» превысил 79 миллионов экземпляров школьных учебников и различных пособий. В 2015 году этот показатель был на уровне 67,9 миллиона. Рост мог быть и больше, но сдерживающим фактором выступил существенное – сразу на 18,5 процентов - подорожание бумаги, ставшее следствие ослабления рубля.

«Поэтому учебники стоят так дорого и все стремятся перейти к цифре», - подчеркнул коммерческий директор издательства Михаил Кожевников.

В свою очередь Узун подтвердил, что переход на электронную форму вопрос решенный, и осуществлен он будет через два-три года. По его словам, в развитие этого направления холдинг рассчитывает направить средства от IPO.

