Новая НКО представит за рубежом лучшие методики российского образования

В Москве состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между холдингом «Просвещение» и Международной общественной организацией «Императорское православное палестинское общество», в котором стороны выразили намерение создать совместную некоммерческую организацию. Об этом говорится в сообщении холдинга «Просвещение».

В рамках международного гуманитарного сотрудничества стороны планируют повышать квалификацию педагогов, организовывать педагогические и детские конкурсы, стажировки, научные и культурные обмены между учащимися, студентами и педагогами в ряде стран ближнего и дальнего зарубежья.

Кроме того, планируется развивать программы непрерывного образования для детей и взрослых, в том числе, с использованием дистанционных методов, чтобы обеспечивать равный доступ к информации и знаниям. Цель этой работы — укрепление межкультурного диалога и сближение культур.

Лучшие российские практики и методики в сфере непрерывного образования найдут применение в новых гуманитарных проектах, связанных с изучением русского языка и литературы в странах СНГ, Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки, подчеркивается в сообщении.

«По результатам реализации ряда пилотных международных проектов, принимая участие в крупных международных мероприятиях под эгидой ЮНЕСКО, мы наблюдаем огромный интерес к нашему опыту, компетенциям и возможностям со стороны представителей государственных и образовательных структур стран СНГ, Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки», — подчеркнула координатор международных программ и проектов холдинга «Просвещение» Ирина Васильева. — Мы провели большую работу по привлечению внимания к нашим образовательным технологиям, историческому и культурному наследию России. Уже сформирована потребность в преподавателях, в культурных и образовательных обменах с Россией».

«Просвещение» и «Императорское православное палестинское общество» имеют большой опыт международного гуманитарного сотрудничества и реализации образовательных проектов в зарубежных странах, говорится в сообщении.

«Просвещение» оказывает научно-методическую поддержку системе профессионального развития педагогов в странах Центральной Азии, в том числе в вопросах обучения русскому языку.

