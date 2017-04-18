РАО выбрало агентов по лицензированию авторских прав

Российское авторское общество (РАО) подвело итоги тендера по выбору агентов для лицензирования авторских прав. Об этом сообщает Rambler News Service.

В интернете лицензирование будет осуществлять «Интерактив». Первое музыкальное издательство стало агентом по лицензированию прав в составе аудиовизуальных произведений. «Фирма Мелодия» займется лицензированием авторских прав из каталога РАО на воспроизведение произведений на различных видах носителей.

«Хотел бы особо подчеркнуть, что Российское Авторское Общество выбрало агентов исключительно в тех сферах управления авторскими правами, в которых РАО действует только на основании договоров с авторами, а не в рамках госаккредитации», — прокомментировал решение «Ленте.ру» генеральный директор РАО Максим Дмитриев. «Таким образом, мы, повышая эффективность своей работы, исключили какое-либо увеличение комиссии для авторов — вознаграждение агентов будет выплачиваться только из отчислений РАО».

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«Мы длительное время работаем в области цифровых прав, и считаем, что это интересная и перспективная область бизнеса», — отметил генеральный директор компании «Интерактив» Дмитрий Шалимов. «Уже сейчас можно говорить о том, что правообладатели получат в этом году значительно большее вознаграждение. Впрочем, мы уверены, что в результате нашей работы объем собранного вознаграждения превысит сумму минимальной гарантии, то есть авторы получат еще больше», — отметил он.

«На сегодняшний момент "Мелодия" — самая опытная компания на рынке, которая работает в сфере очистки механических прав, понимает все аспекты и специфику данной деятельности», — отметила PR-директор АО «Фирма Мелодия» Карина Абрамян.

Письма с предложением принять участие в тендере были направлены в компании «Интерактив», INTECH, «Брома 16», Warner/Chappell Music, Первое музыкальное издательство, «РайтсКом», «Мобилайнер», НМИ, All Music Publishing, Universal Music Publishing, ФГУП «Фирма Мелодия», United Music Group, «Стимул-Дистрибуция» и студия «Союз».

Ранее РАО самостоятельно занималось лицензированием авторских прав в указанных сферах, однако сборы вознаграждения были довольно низкими и комиссия РАО не покрывала расходов на эту деятельность. Решение провести тендер по выбору компаний-агентов было принято после проверки финансовой эффективности деятельности подразделений РАО.