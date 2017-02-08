Бывшее руководство РАО заподозрили в финансовых махинациях

В организации «Российское авторское общество» (РАО) состоялось расширенное заседание авторского совета на котором были обнародованы данные предварительной проверки финансово-хозяйственной деятельности бывшего руководства РАО. Об этом говорится в пресс-релизе организации, поступившем в редакцию «Ленты.ру»

В мероприятии приняли участие гендиректор РАО Максим Дмитриев, члены действующего и предыдущего советов, в частности, народные артисты России Игорь Бутман, Илья Резник, Александр Чайковский, Анатолий Кролл, Даниил Крамер, Алексей Рыбников.

Одной из ключевых тем обсуждения стали предварительные итоги проверки финансово-хозяйственной деятельности РАО за прошлый год. Отмечается, что при ознакомлении с внутренней документацией «удалось выявить ряд «болевых точек» в его работе.

По словам Дмитриева, в настоящее время аудиторской компанией ФБК проводится проверка финансово-хозяйственной деятельности РАО за 2014–2016 годы. Подробный отчет будет представлен в апреле. «Тем не менее уже сейчас приходится констатировать, что в ходе проверки были выявлены многочисленные факты нарушения действующего законодательства, включая перечисление средств по фиктивным основаниям и завышение расходов. Причем наибольший объем таких платежей отмечается во втором полугодии 2016 года», — сказал он.

По результатам деятельности РАО по состоянию на 31 декабря 2015 года Общество имело накопленный убыток в размере более 940 миллионов рублей. В 2016 году на счета РАО поступило 4,6 миллиарда рублей, из них на обеспечение финансово-хозяйственной деятельности организации было направлено 1,56 миллиарда.

Из общей суммы платежей были исследованы транзакции на сумму 295 миллионов рублей. При этом признаки фиктивности выявлены в отношении платежей на сумму 228 миллионов рублей, то есть более, чем в 75 процентах случаев, подчеркивают в РАО. Также отмечается, что к концу позапрошлого года средний ежегодный убыток РАО составлял 200 миллионов рублей. «Таким образом уже на конец 2015 года РАО имело невыполнимое обязательство перед авторами на общую сумму 2,8 миллиарда рублей», — отметил Дмитриев.

«Ситуация вокруг Российского Авторского Общества была непростой, многие авторы жаловались на непрозрачность системы распределения авторского вознаграждения, как мы сейчас понимаем, весьма обоснованно - средства шли в чужой карман, — прокомментировал композитор и продюсер Виктор Дробыш. — Сегодня можно с уверенностью говорить о том, что первые важные шаги в направлении к «оздоровлению» одной из старейших организаций, работающих в сфере авторского права в России, уже сделаны. Активно идет оптимизация расходов Общества. Так что простая математика подсказывает: доходы авторов вырастут уже в обозримом будущем».

Участники заседания подчеркнули, что выявленные нарушения послужат основанием для подачи дополнительных исковых заявлений в отношении лиц, которые необоснованно получали авторское вознаграждение, а также по хозяйственным договорам, имеющим признаки фиктивности.

«Предварительные результаты проверки деятельности бывшего руководства РАО, с которыми нам всем теперь довелось познакомиться, поражают. Многочисленные нарушения, в том числе и законодательства, отчисление баснословных сумм подставным лицам, задолженности перед авторами и многое другое...Только вдумайтесь: по состоянию на 31 декабря 2015 года "старое РАО" имело накопленный убыток в размере более 940 миллионов рублей! Точка невозврата прошлым руководством явно пройдена, – добавил певец и композитор Вячеслав Добрынин. — Наша главная задача — создать честную, открытую организацию, которой авторы действительно смогут доверить свои права и где их голоса будут услышаны. Сейчас мы отчетливо понимаем, что не будь махинаций в прошлом, авторы могли бы получать достойные деньги. Мы все вместе должны и можем сделать так, чтобы авторы начали наконец-то получать причитающиеся им средства».