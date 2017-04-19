В Турции продолжились протесты из-за итогов референдума

В Стамбуле продолжаются протесты против итогов референдума по расширению президентской власти. Кадры с места событий публикует Ruptly..

Недовольные выходят на улицы уже второй день, протестуя против наделения лидера страны Реджепа Тайипа Эрдогана широкими полномочиями.

Согласно предварительным итогам, за поправки проголосовали 51,41 процента граждан Турции. В Стамбуле против изменения Конституции высказались 51,35 процента. Окончательные результаты будут объявлены через 11-12 дней после рассмотрения апелляций. Оппозиция заявила о нарушениях — в частности, критиковалось решение избиркома считать действительными бюллетени и конверты без печатей.