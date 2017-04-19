«Фабрика ИЦБ» повысит привлекательность ипотечного рынка

Группа ВТБ намеревается проверить на практике механизм, получивший название «Фабрика ИЦБ», выпустив в текущем квартале обеспеченные ипотекой ценные бумаги на 50 миллиардов рублей. Об этом в среду, 19 апреля, сообщает Bloomberg.

«Мы прощупываем почву, — сказал в интервью руководитель управления секьюритизации ВТБ Капитал Андрей Сучков. — Этот выпуск позволит оценить интерес инвесторов к подобным инструментам».

Речь идет о механизме, позволяющем кредитным организациям объединять ипотечные закладные в пулы для последующей секьюритизации под гарантии государства. Он был запущен Агентство ипотечного жилищного кредитования в прошлом году. Эксперты называют этот механизм российской версией Fannie Mae – финансового конгломерата американских ипотечных агентств.

Отмечается, что власти страны стремятся привлечь покупателей на ипотечный рынок объемом 4,5 триллиона рублей, рассчитывая снизить стоимость заимствований, повысить конкуренцию и улучшить жилищные условия россиян. Хотя эти долговые обязательства — со средней ставкой в 12 процентов и долей дефолтов на уровне менее 3 процентов — предлагают привлекательные условия в мире низкой доходности, рынок сравнительно мал, и инвесторы не всегда знают, как оценить риски.

Российский ипотечный рынок продемонстрировал устойчивость в период самой продолжительной рецессии за два десятилетия, увеличившись на 13 процентов в 2016 году вопреки сокращению экономики. Поддержку ему оказали государственные субсидии, позволившие сохранить ставки на приемлемом уровне. В условиях возвращения экономики к росту и снижения индикативных ставок банки в марте выдали рекордный объем новых ипотечных кредитов — 150 миллиардов рублей, что на 26 процентов превышает показатели аналогичного периода прошлого года.

