В ДНР сообщили о минировании бойцами ВСУ Авдеевского коксохимического завода

На территории Авдеевского коксохимического завода (АКХЗ) разместились бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в среду, 19 апреля, сообщил заместитель командующего оперативным командованием самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Эдуард Басурин, передает агентство «Новороссия».

«Подступы к местам расположения оборудованы в инженерном отношении и заминированы», — отметил Басурин. По его словам, это представляет потенциальную опасность для мирных граждан.

Представитель ДНР также заявил, что действия украинских военнослужащих являются «террором» по отношению к гражданскому населению. «Сколько уже мирных жителей Донбасса погибли от обстрелов ВСУ? Сколько еще погибнет от мин на гражданских объектах?» — задался вопросами замкомандующего.

2 марта стало известно, что саперы очистили от мин территорию Донецкой фильтровальной станции (ДФС). Представители украинского министерства по вопросам временно оккупированных территорий (так в Киеве называют самопровозглашенные республики Донбасса) и внутренне перемещенных лиц написали в соцсетях, что на разминированную станцию планируется «вывоз хлора для очистки воды».

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В конце февраля сообщалось, что украинские радикалы покинули территорию фильтровальной станции. О захвате ДФС боевиками украинских радикальных подразделений в ДНР стало известно днем ранее. До этого станцию обстреливали в течение нескольких дней, 24 февраля она прекратила работу, ее покинул персонал.

Авдеевский коксохимический завод — крупнейшее в Европе коксохимическое предприятие, расположенное в Донецкой области Украины. На заводе выпускается 30 видов коксовой и химической продукции из каменноугольной смолы и коксового газа. АКХЗ периодически подвергается обстрелам с июля 2014 года.