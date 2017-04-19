Минобороны опровергло сообщения о гибели 21 российского военного под Пальмирой

Минобороны России опровергает сообщения о гибели двух десятков российских военных во время боев в Сирии. Соответствующее заявление сделал представитель ведомства Игорь Конашенков, его текст поступил в редакцию «Ленты.ру».

«Никаких официальных данных о якобы "потерях в боях за Пальмиру" не было, никогда не публиковалось и не существует в природе», — заявил он.

Он особо подчеркнул, что «ни одно из упомянутых в качестве выявленных британцами имен не принадлежит российским военнослужащим».

18 апреля агентство Reuters сообщило о гибели 21 российского гражданина в Сирии за период с конца января по конец марта 2017 года. Агентство при этом отметило, что речь в основном шла не о военнослужащих вооруженных сил, а о частных лицах, нанятых по контракту.

Минобороны за этот период официально признало гибель пяти своих военнослужащих: четверо погибли 16 февраля при подрыве автомобиля на фугасе в провинции Хомс, а рядовой Артем Горбунов был убит 2 марта под Пальмирой во время атаки боевиков на позиции сирийской армии. Еще два человека погибли в начале апреля.

