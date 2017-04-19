Взломщица пробралась в дом певца Дрейка и выпила его газировку

Полиция арестовала взломщицу, пробравшуюся в дом канадского певца Дрейка в Лос-Анджелесе. Об этом в среду, 19 апреля, сообщает Associated Press.

24-летнюю Мешу Коллинс обнаружили в запертом изнутри помещении в окружении открытых бутылок газировки и воды, взятых из холодильника музыканта.

По словам сотрудников полиции Лос-Анджелеса, ничто не указывает на то, что преступница пыталась украсть что-то еще. Материального ущерба жилищу Коллинс также не нанесла.

Девушке предъявили обвинение в проникновении на частную собственность с намерением совершить кражу. Она находится под стражей до суда.

Дрейк (настоящее имя Обри Грэм) — популярный канадский певец и рэпер. В рейтинге самых высокооплачиваемых исполнителей хип-хопа 2015 года, составленном Forbes, музыкант занял третье место.