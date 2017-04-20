В Москве нашли авиационный снаряд времен ВОВ

Авиационный снаряд времен Великой Отечественной войны обнаружен 20 апреля в ходе ремонтных работ на улице Дмитрия Ульянова в Москве. Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу Главного управления Росгвардии по столице.

Силовики оцепили близлежащую территорию. На месте происшествия работают кинологи с собаками.

2 марта авиационный снаряд времен ВОВ был найден в ходе ремонтных работ на улице Матвеевской в Москве. Жители близлежащих домов были эвакуированы, сообщало сетевое издание m24.ru. По информации ТАСС, специалисты обезвредили опасную находку.