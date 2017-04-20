СМИ узнали о масштабной охоте за информатором WikiLeaks в рядах ЦРУ

Американские спецслужбы расследуют одну из самых крупных утечек в истории ЦРУ, в ходе которой стали известны общественности тысячи сверхсекретных материалов с описанием инструментария, используемого для проникновения в смартфоны, умные телевизоры и компьютерные системы. Об этом сообщает CBS News.

По словам источников, ЦРУ и ФБР ищут инсайдера, ответственного за утечки, который, как предполагается, является либо сотрудником ЦРУ, либо представителем частного подрядчика, который имел к материалам доступ.

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Большая часть информации была засекречена и хранилась в отделе с высокой степенью защиты от несанкционированного доступа. При этом источники утверждают, что к материалу имели доступ сотни человек. Всех их проверяют.

Ранее вице-президент США Майк Пенс заявил, что власти готовы предпринять любые необходимые меры, чтобы привлечь к ответственности лиц, стоящих за публикацией на сайте WikiLeaks материалов, касающихся работы ЦРУ.

7 марта на WikiLeaks были выложены в сеть свыше 8,5 тысяч секретных документов ЦРУ о применяемых спецслужбой хакерских механизмах. Публикация получила название «Убежище 7». В WikiLeaks утверждают, что ЦРУ фактически потеряло контроль над своим хакерским арсеналом, позволяющим контролировать множество устройств по всему миру.

Сами вредоносные программы опубликованы не были — их обнародование ожидается в случае достижения общественного консенсуса по их анализу и «обезвреживанию».