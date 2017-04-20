Американка спасла ухажеру жизнь на первом свидании

Жительница американского города Джоплин, штат Миссури, спасла мужчину на первом свидании. Об этом сообщает издание People.

45-летняя американка Джейни Холл (Janie Hall) приехала в Канзас-Сити на встречу с человеком, с которым познакомилась в интернете. Они пообедали в ресторане, а затем стали разговаривать о друзьях и семьях. Внезапно мужчина кашлянул три раза, поднял палец и рухнул на пол без сознания.

При помощи официантки женщина повернула своего ухажера. Его глаза остекленели, пульс отсутствовал, а изо рта шла кровь. В прошлом Холл работала врачом и знала, как действовать дальше, поэтому она стала делать искусственное дыхание и массаж сердца. К тому времени, когда приехала скорая помощь, сердцебиение восстановилось.

Мужчина остался жив. Кроме того, он пригласил Холл на следующее свидание. Причина приступа, едва не стоившего ему жизни, осталась неустановленной.

В феврале сообщалось, что жительницу Лондона, которая отвергла приглашение ухажера на второе свидание, попросили вернуть деньги, потраченные на нее во время первой встречи.