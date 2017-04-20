На Энцеладе начнут поиски биолюминесцентных «медведей»

Астробиолог НАСА Рокко Маничелли (Rocco Manicelli) заявил о возможном существовании в подповерхностном океане Энцелада биолюминесцентных организмов. Об этом Маничелли рассказал в интервью Gizmodo.

Специалист считает, что на Энцеладе могут жить тихоходки, которых также называют «маленькими водяными медведями». Они отличаются высокой живучестью и способны существовать как в горячих источниках, так и подо льдом. Энергия от гидротермальных источников луны, по словам Маничелли, преобразуется в свечение.

Материалы по теме Живой Энцелад Инопланетную жизнь заметили внутри спутника Сатурна

«Это вполне возможно (...). Мы знаем, что организмы, которые живут в глазах некоторых глубоководных рыб, являются биолюминесцентными и способны излучать свет, — рассказал специалист. — "Водяные медведи" очаровательны. Это не выходит за рамки возможностей».

Межпланетная станция Cassini обнаружила, что водяные струи, извергаемые из недр Энцелада, содержат до 1,4 процента молекулярного водорода и до 0,8 процента углекислого газа. Эти соединения являются критически важными для биосинтеза метана микроорганизмами и показывают, что в подповерхностном океане спутника Сатурна присутствуют гидротермальные источники. Вблизи них происходят химические реакции между минеральными породами и органической материей.

Энцелад — шестой по размеру спутник Сатурна. Вокруг планеты луна обращается за 32,9 часа. Радиус Энцелада примерно в 25, а масса — в 200 тысяч раз меньше, чем у Земли.