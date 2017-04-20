Песков назвал неподтвердившейся информацию о преследованиях геев в Чечне

Информация о преследованиях геев в Чеченской Республике не подтверждается. Об этом в четверг, 20 апреля, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент «Ленты.ру».

Как отметил Песков, у Кремля нет оснований не верить словам главы республики Рамзана Кадырова, который, по словам чиновника, накануне во время рабочей встречи с президентом России Владимиром Путиным назвал клеветой информацию о гонениях на представителей нетрадиционной сексуальной ориентации.

«На вчерашней беседе с президентом глава Чечни Рамзан Кадыров еще раз сказал, что, по мнению руководства республики, эти сообщения являются искажением реальности, являются клеветой. Он также сказал, что, естественно, общественное мнение в республике к этой клевете относится непримиримо, не принимает эту клевету. И что руководство, естественно, борется и будет бороться с клеветой в установленных законом рамках», — рассказал пресс-секретарь.

По словам Пескова, Кадыров также заверил президента в том, что «безосновательно говорить о том, что кто-то может угрожать журналистам, которые об этом пишут».

Ранее 20 апреля уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова засомневалась в достоверности заявлений «Новой газеты» о якобы имевших место репрессиях в отношении гомосексуалов в Чечне. По ее мнению, эти сообщения могут оказаться провокацией.

Статья «Новой газеты» о преследованиях жителей Чечни, подозреваемых в гомосексуальности, вышла 1 апреля. По данным журналистов, их помещают в особую тюрьму, где пытают и заставляют раскрывать имена других геев. 13 апреля газета написала об угрозах в адрес своих сотрудников. На следующий день ситуацию прокомментировали в Кремле, заявив, что там выступают против в каких-либо «методов воздействия, которые противоречили бы закону».