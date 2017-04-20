Бывшего кировского депутата задержали с кокаином в аэропорту Внуково

Видео: Ольга Иванова / YouTube

Таможенники в аэропорту Внуково обнаружили запрещенные наркотические вещества в багаже бывшего депутата городской думы Кирова Алексея Лопаткина. Оперативное видео в четверг, 20 апреля, опубликовал телеканал «360».

По данным правоохранителей, в двух свертках, один из которых бывший региональный парламентарий выдал добровольно, а второй нашла служебная собака в лыжном чехле, находился кокаин общим весом более пяти граммов.

Сам Лопаткин на момент оперативных мероприятий находился в состоянии наркотического опьянения. Издание уточнило, что задержание проходило 7 апреля.