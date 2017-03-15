Китайская таможня задержала россиянина за контрабанду 50 норковых шкур

На северо-востоке Китая задержали россиянина, который попытался провезти через таможню в багаже 50 норковых шкур. Об этом сообщает газета «Жэньминь жибао».

Мужчина въезжал из России в Китай через контрольно-пропускной пункт города Маньчжурия (восточная часть автономного района Внутренняя Монголия) утром в среду, 15 марта. Во время проверки сотрудники таможни обнаружили на дне его чемодана 50 дорогостоящих шкур.

Отмечается, что это самая большая за последние 10 лет нелегальная партия меха норки, обнаруженная маньчжурской таможней. Дело россиянина передали в Управление по борьбе с контрабандой.

Мех норки считается одним из самых ценных и дорогих. Существует много вариаций его окраса, длины и густоты ворса. Цены на норковые полушубки иногда достигают 15 тысяч долларов.

26 января россиянка и китаец получили по три года колонии общего режима за незаконный ввоз в Китай женьшеня на сумму более 40 миллионов рублей.