Магаданские власти проведут конкурс на лучший новый герб Колымы

Заксобрание Магаданской области собрало комиссию по геральдике, которой в 2017 году предстоит провести открытый конкурс на лучший герб Колымы, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу областной думы. Имеющийся сейчас герб с изображением золотых и серебряных слитков не признан Геральдическим советом при президенте России.

«Официально колымские герб и флаг не зарегистрированы. Эта проблема остается открытой уже более 15 лет. Ныне существующие символы были приняты на региональном уровне в 2001 году, но попытки их официального признания Геральдическим советом при президенте Российской Федерации в 2002 и 2015 годах не увенчались успехом», — говорится в сообщении. Совет указывал на нарушение правил дважды.

Магаданской области дали год на разрешение вопроса с регистрацией герба. Он должен быть утвержден к 2018-му, когда регион будет праздновать свой 65-летний юбилей. Открытый конкурс продлится до августа 2017 года.

Комиссия выберет несколько вариантов и совместно с общественностью определит наиболее достойных из них. Он будет направлен на согласование и официальную регистрацию. «Ожидается, что все необходимые процедуры будут пройдены в течение года», — добавили в думе.

В ноябре 2016 года байкер Хирург предложил изменить герб всей России. Александр Залдостанов обратился к президенту Владимиру Путину с просьбой добавить к гербу России советские символы: звезду Победы и колосья.