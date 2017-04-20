Морпехам и морякам США запретили публиковать фото обнаженных сослуживцев

Военнослужащим ВМС и Корпуса морской пехоты США запретили публиковать фотографии обнаженных сослуживцев. Об этом сообщает The Navy Times.

Поводом для введения нового правила стало обнаружение журналистами закрытого сообщества Marines United в Facebook, где служащие ВМС и КМП выкладывали снимки сослуживцев неглиже. Согласно новым правилам, запрещена публикация подобных фотографий без разрешения объекта съемки.

Как указывается в официальном распоряжении, морпеха или моряка можно признать виновным, если он публикует фотографии обнаженных сослуживцев, чтобы извлечь из этого выгоду либо унизить товарища или нанести ему какой-либо вред, а также в том случае, если он осознает, что в результате этой публикации вред его сослуживцу может нанести третье лицо.

Новое правило уже вступило в силу. Оно пока носит временный характер — до тех пор, пока за соответствующие изменения в Едином кодексе военной юстиции США не проголосует Конгресс.

Скандал с фотографиями обнаженных женщин-военнослужащих в интернете разыгрался в начале марта 2017 года. Страница Marines United в Facebook, где были обнаружены снимки, насчитывает около 30 тысяч подписчиков. Среди них действующие морские пехотинцы Великобритании и США, флотские медики, а также военнослужащие ВМС Соединенных Штатов в отставке.