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В Париже в результате стрельбы погиб полицейский

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Продолжение: Очевидцы рассказали подробности нападения на полицейских в Париже

В результате перестрелки в Париже погиб полицейский, двое его коллег получили ранения, передает Reuters. Стрелявший был ликвидирован.

Инцидент произошел вечером в четверг, 20 апреля, в районе Елисейских полей. В Twitter полицейского департамента сообщается, что в этом районе проводится спецоперация. По свидетельству корреспондента агентства, задействована вертолетная поддержка.

Полиция призывает ограничить посещение района происшествия. В правоохранительных органах предполагают, что нападавших было двое.

Нападение произошло за три дня до первого тура выборов президента Франции.

Утром 18 марта мужчина открыл огонь по полицейским в северной части Парижа после того, как его автомобиль был остановлен для проверки. Водитель сначала показал документы, а затем достал оружие и начал стрелять. В результате пострадала сотрудница полиции. Преступник скрылся, затем он напал на военных в южном терминале аэропорта Орли. Нападавшего застрелили.

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