Очевидцы рассказали подробности нападения на полицейских в Париже

Один из очевидцев нападения на полицейских в районе Елисейских полей в Париже рассказал агентству Reuters, что видел, как из автомобиля вышел мужчина и открыл огонь из автомата.

По последним данным, в результате атаки был убит один полицейский, еще двое получили ранения. Нападавший был убит. При этом полиция предполагает, что преступников было двое, один из них скрылся.

В районе Елисейских полей начата полицейская операция. Задействованы вертолеты. К месту происшествия прибывает спецтранспорт с вооруженными полицейскими.

В качестве версии произошедшего, по данным источников, рассматривается как теракт, так и вооруженное ограбление. В то же время в МВД Франции заявили, что о мотивах атаки говорить пока рано, хотя стрельба по сотрудникам велась прицельно.