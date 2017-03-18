В парижском аэропорту неизвестный напал на военных

В парижском аэропорту Орли неизвестный напал на обеспечивавший безопасность военный патруль и попытался отнять оружие у одного из военных. Об этом в субботу, 18 марта, сообщает телеканал BFMTV.

ЧП произошло в южном терминале. Злоумышленник был застрелен.

Люди из аэропорта эвакуированы. Некоторые прибывающие самолеты совершают посадку, но на дальние полосы.

Прибывшие на место происшествия саперы выясняют, не было ли у злоумышленника взрывчатки. Ожидается прибытие на место операции министра внутренних дел Франции Бруно Ла Ру. На место выехал полицейский спецназ.

Очевидцы сообщили, что в аэропорту слышна стрельба. Национальная полиция на своей страничке в Twiiter опубликовала призыв избегать территории аэропорта.

Также BFMTV сообщает, что на севере Парижа неизвестный напал на трех полицейских. Сотрудники правоохранительных органов остановили автомобиль мужчины для проверки. Тот сначала предъявил документы, а затем достал оружие. Один из стражей порядка получил неопасное для жизни ранение. Злоумышленник сбежал.

Орли — аэропорт на юге Парижа. Используется преимущественно для внутренних рейсов.