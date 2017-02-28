Во Франции задержаны три подозреваемые в подготовке теракта девушки

Сотрудники Главного управления внутренней безопасности Франции задержали трех девушек, подозреваемых в подготовке теракта. Об этом сообщает BFMTV.

Одна из участниц группы, 18-летняя ученица лицея в городе Крей (в 50 километрах к северу от Парижа), попала в поле зрения спецслужб еще летом прошлого года. Все три девушки были связаны через социальные сети с главным вербовщиком террористической группировки «Исламское государство» (ИГ) во Франции Рашидом Кассимом.

По данным французских спецслужб, Кассим был недавно уничтожен в Сирии, где сражался в рядах ИГ (запрещена в России).

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21 февраля сообщалось, что в ряде французских регионов одновременно прошло задержание трех мужчин, готовивших террористическую атаку. В квартире одного из них в городе Клермон-Ферран саперы обезвредили взрывное устройство.

10 февраля на юге Франции в ходе спецоперации были арестованы четыре человека, также подозреваемые в подготовке теракта. В состав группы входили трое мужчин и 16-летняя девушка. В ходе обыска полицейские изъяли небольшое количество пероксида ацетона (вещество, известное под названием «Мать сатаны»), а также компоненты, необходимые для производства взрывчатки в домашних условиях.