В Франции арестованы трое подозреваемых в террористической деятельности

В Марселе, Клермон-Ферране (центральная Франция) и в одном из пригородов Парижа сотрудники Главного управления внутренней безопасности страны арестовали троих мужчин, подозреваемых в подготовке теракта. Об этом сообщает Le Figaro.

«Подготовка к атаке была практически завершена, поэтому было принято решение о задержании», — пояснил источник в спецслужбах.

Материалы по теме «Я бы не винил спецслужбы Франции» Эксперты клуба «Валдай» о теракте в Ницце, его причинах и последствиях

Как уточняет издание, в квартире одного их арестованных в Клермон-Ферране саперы провели операцию по обезвреживанию взрывного устройства.

10 февраля на юге Франции были задержаны четыре человека, также подозреваемые в подготовке теракта. В состав группы входили трое мужчин и 16-летняя девушка. В ходе обыска полицейские изъяли небольшое количество пероксида ацетона (вещество известное под названием «Мать сатаны»), а также ингредиенты, необходимые для производства взрывчатки кустарным способом.

«Мы стоим перед лицом очень серьезной террористической опасности», — заявил тогда в связи с задержанием группы премьер-министр Франции Бернар Казнев.

