В пригороде Парижа задержали четырех подозреваемых в подготовке теракта

Четыре человека задержаны в пригороде Парижа по подозрению в подготовке теракте. Об этом в среду, 1 марта, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник в судебных кругах.

Он рассказал, что задержание было произведено в коммуне Клиши-су-Буа на востоке французской столицы. Все четверо — члены одной семьи, их доставили в полицейских участок, начато предварительное расследование.

По данным агентства, в январе в одном из домов этого района были найдены компоненты, использующиеся для изготовления бомб, в том числе ацетон и серная кислота. По следам ДНК, оставшимся на емкостях, удалось выйти на подозреваемых.

В феврале сообщалось о ряде задержаний во Франции в связи с возможными подготовками атак. 10 февраля стало известно об аресте троих мужчин и 16-летней девушки, при обыске у них нашли ингредиенты, необходимые для производства взрывчатки кустарным способом. 21 февраля были взяты под стражу трое подозреваемых в террористической деятельности, а неделю спустя полиция задержала трех девушек из-за вероятной причастности к организации теракта.