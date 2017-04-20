В Совфеде назвали условия присоединения России к западной коалиции в Сирии

Россия может присоединиться к западной коалиции в Сирии только на равных условиях. Об этом заявил заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в четверг, 20 апреля, во время видеомоста «Москва — Каир», передает «Парламентская газета».

«Большая коалиция [в Сирии] была бы идеальным решением, если бы там не было флагмана в лице одной страны, какой является США. Мы там должны участвовать на совершенно паритетных условиях», — сказал сенатор.

Материалы по теме Демонстративный бросок «Томагавка» Как ракетный удар США по базе Шайрат отразится на международных отношениях

Кроме того, по словам Джабарова, участники коалиции не должны ставить политических условий по смене режима президента САР Башара Асада, так как Россия никогда на это не согласится.

16 апреля глава МИД Великобритании Борис Джонсон в своей статье The Daily Telegraph высказал идею, что Россия могла бы войти в коалицию, представляющую собой более чем 60 государств для борьбы с «Исламским государством» (запрещено в РФ), ради сохранения своих стратегических интересов в Сирии и возможности наладить отношения с президентом США Дональдом Трампом.

Первый зампредседателя комитета Совфеда по обороне и безопасности Франц Клинцевич, комментируя инициативу Джонсона, указал, что это западной коалиции следует присоединиться к России и ее союзникам для борьбы с террористами. «Как говорил, правда, совсем по другому поводу киногерой Андрея Миронова в "Бриллиантовой руке": нет, уж лучше вы к нам», — пояснил он.