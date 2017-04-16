Борис Джонсон предложил России примкнуть к возглавляемой США коалиции в Сирии

Глава МИД Великобритании Борис Джонсон предложил России присоединиться к международной коалиции, возглавляемой США, для борьбы с «Исламским государством» (ИГ, запрещена в России) на территории Сирии. Об этом сообщает The Daily Telegraph, цитируя статью Джонсона, опубликованную в печатной версии газеты.

Как считает министр, Москва могла бы «присоединиться к коалиции, которая объединяет более чем 60 стран, в борьбе против ИГ и сохранить свои стратегические интересы в Сирии с перспективой более плодотворных отношений с президентом [США Дональдом] Трампом».

Джонсон также выразил уверенность в том, что в атаке с применением оружия массового поражения в провинции Идлиб принимали участие два самолета, которые «взлетели с авиабазы, где хранилось химическое оружие».

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Министр заявил, что Россия должна содействовать прекращению огня, воспрепятствовать применению химического оружия, чтобы добиться «добиться политического урегулирования, которое освободит сирийцев (от власти президента Сирии Башара Асада — прим. «Ленты.ру»)».

«Русские спасли его. Они способны помочь добиться его ухода через контролируемый переходный процесс, который сохранит ключевые институты государства и принесет стране стабильное плюралистическое будущее», — считает глава МИД.

4 апреля была совершена химатака на контролируемый сирийской оппозицией город Хан-Шейхун (провинция Идлиб). По подсчетам Всемирной организации здравоохранения, погибли 84 человека, почти 600 пострадали.

Некоторые страны, например США, обвинили официальный Дамаск в применении химоружия. Спустя три дня американские военные по приказу президента Дональда Трампа нанесли удар крылатыми ракетами по правительственной авиабазе Шайрат (провинция Хомс), откуда, как предполагают в Вашингтоне, сирийские самолеты вылетели в Хан-Шейхун.