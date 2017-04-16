Совфед ответил на предложение о вступлении России в западную коалицию

Западной коалиции следует присоединиться к России и ее союзникам в борьбе с террористами в Сирии. Так, первый зампредседателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич прокомментировал слова главы МИД Великобритании Бориса Джонсона о том, что Москве следует примкнуть к коалиции Запада, передает РИА Новости.

«Не думаю, что присоединение к западной коалиции, которая лишь имитирует борьбу с "Исламским государством", будет правильным выбором. Как говорил, правда, совсем по другому поводу киногерой Андрея Миронова в "Бриллиантовой руке": нет, уж лучше вы к нам», — отметил сенатор.

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16 апреля в газете The Daily Telegraph была опубликована статья Джонсона, в которой он написал, что Москве необходимо быть вместе с западной коалицией, что, в частности, поможет сохранить хорошие отношения с США.

Россия неоднократно призывала западных партнеров к совместной борьбе с «Исламским государством» (запрещено в России). Так, в середине марта глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев заявил, что западная коалиция за несколько лет так и не добилась существенных успехов в противостоянии с террористами.