Наука и техника
 

Пуповинная кровь человека признана средством омоложения

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Американские нейробиологи выяснили, что белки, содержащиеся в пуповинной крови человека, является средством омоложения для старых мышей. Соответствующее исследование опубликовано в журнале Nature, кратко о нем сообщает Стэнфордский университет (США).

Ученые обнаружили, что эндогенный ингибитор металлопротеиназ TIMP2 (tissue inhibitor of metalloproteinases 2) — белок, содержащийся в плазме пуповинной крови человека, — улучшает когнитивные свойства старых мышей.

В этом специалисты убедились после того, как грызуны успешно прошли тесты на память, обучение и пластичность головного мозга (способность адаптироваться к новой информации), например, лабиринт Барнса. Испытаниям предшествовал курс инъекции плазмы пуповинной крови, содержащей TIMP2.

Протеин, как полагают авторы, способствовал возобновлению нормального функционирования гиппокампа. Ученые полагают, что данный белок может стать основой для разработки препаратов, замедляющих деградацию когнитивных свойств головного мозга пожилых людей.

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