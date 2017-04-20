Российские путешественники выбрали самый романтичный в мире город

Российские туристы признали итальянскую Верону самым романтичным в мире городом. Об этом говорится в пресс-релизе сервиса бронирования отелей Booking.com, поступившем в «Ленту.ру» в четверг, 20 апреля.

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Эксперты компании пришли к таким выводам, проанализировав отзывы путешественников из разных стран о городах. На втором месте рейтинга — населенный пункт Чески-Крумлов (Чехия), следом идут Венеция и Париж.

Также стало известно, что туристы из США, Великобритании и Франции считают самым романтичным в мире греческий город Ия на острове в Эгейском море.

Жители Нидерландов, Италии и Бразилии назвали таковым Ротенбург-об-дер-Таубер в Баварии (Германия). При этом немецкие туристы присудили подобный «титул» населенному пункту, расположенному в их стране. Речь идет о Динкельсбюле, также находящемся в Баварии.

В феврале 2016 года самым романтическим городом России по версии турсервиса TripAdvisor оказался Петергоф.

