В «Союзмолоке» призвали ужесточить наказание для фальсификаторов

Чтобы полностью победить фальсификат, необходимо ужесточать ответственность для недобросовестных производителей. Об этом заявил исполнительный директор Национального союза производителей молока («Союзмолоко») Артем Белов в беседе с Национальной службой новостей (НСН).

По его словам, доля фальсификата в молочной категории, который присутствует на рынке, составляет примерно 6-7 процентов, тогда как в 2015 году она достигала 9 процентов. «Во многом это усилия государства, органов Роспотребнадзора, и некоммерческих организаций, — говорит Артем Белов. — Сейчас штрафы очень низкие, и их кратное увеличение могло бы серьезно улучшить ситуацию. Нужно просто увеличивать штрафы и вносить изменения в Кодекс об административных правонарушениях».

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Ранее 20 апреля Роспотребнадзор сообщил, что по итогам проверки более 11 тысяч производителей пищевых продуктов, организаций общепита и участников торговли выяснилось, что больше всего фальсификации приходится на молочную и импортную рыбную продукцию — 7,5 и 6,5 процента соответственно.

В середине января помощник главы Россельхознадзора Алексей Алексеенко заявил, что в России фальсифицируется четверть всех продуктов питания, за исключением яиц. С такой оценкой не согласились в Роспотребнадзоре и Росстате. В частности, в статкомитете сообщили, что с января по ноябрь 2016 года было выявлено не соответствующих требованиям мяса и птицы — 6,6 процента, рыбы — 5,8 процента, кондитерских изделий — менее 4 процентов.