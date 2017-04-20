Более половины россиян высказались в поддержку операции России в Сирии

Более половины россиян (53 процента) высказались за продолжение российской военной операции в Сирии, в то время как треть выступает против. Это следует из результатов опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), которые имеются в распоряжении РИА Новости.

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По данным социологов, противников продолжения российской операции больше среди женщин (45 процентов), респондентов в возрасте 25-34 лет (47 процентов), а также среди сторонников непарламентских партий (63 процента).

В прошлом году, по данным ВЦИОМ, за продолжение Россией операции в Сирии выступали 58 процентов участников опроса, против — 25 процентов.

Военная операция России в Сирии началась в сентябре 2015 года. По просьбе Дамаска Россия включилась в борьбу с террористическими группировками.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что действия военнослужащих России в Сирии призваны не допустить возвращения террористов на российскую территорию.