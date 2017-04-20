Ростуризм порекомендовал гражданам в Таиланде избегать мест скопления людей

Федеральное агентство по туризму выпустило рекомендацию для отдыхающих в Таиланде граждан соблюдать меры предосторожности в связи с серией взрывов, произошедших в южных провинциях страны в среду, 19 апреля. Соответствующее заявление опубликовано на сайте Ростуризма.

Россиянам рекомендовано избегать мест массового скопления людей, следовать рекомендациям местных властей и не покидать туристские зоны без необходимости. Кроме того, ведомство просит туроператоров информировать клиентов о возможных опасностях, связанных с угрозой террористических атак в этой стране.

В Таиланде в среду произошла серия взрывов у полицейских участков, жилых помещений сотрудников полиции, постоянных полицейских постов и расположений воинских частей в провинциях Наративат, Ялла, Паттани и Сонгкла, напоминает РИА Новости. В большинстве случаев свидетели утверждали о брошенных мотоциклистами ручных гранатах.

По мнению полиции, скоординированные нападения на полицейские и военные объекты были произведены боевиками мусульманских сепаратистских организаций, действующих в южных провинциях Таиланда. Пока ни одна группировка не взяла ответственность за произошедшее.

МИД России не располагает информацией о наличии россиян среди пострадавших в результате инцидентов.