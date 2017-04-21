Объявлен шорт-лист международной Букеровской премии

В Лондоне объявили короткий список международной литературной премии The Man Booker International Prize 2017 года. Об этом сообщается на сайте награды.

В шорт-лист вошли шесть авторов из Франции, Норвегии, Дании и Аргентины, а также два писателя из Израиля. За премию поборются: Матиас Энар, Рой Якобсен, Дорти Норс, Саманта Швеблин, Давид Гроссман и Амос Оз.

Лауреата международной Букеровской премии назовут 14 июня.

Все авторы, попавшие в шорт-лист, получат денежный приз в тысячу британских фунтов (примерно 1200 долларов). Такое же вознаграждение будет выплачено их переводчикам, так как жюри оценивает книги не на языке оригинала, а на английском.

Денежный приз для победителя составляет 50 тысяч фунтов (64 тысячи долларов), которые будут поровну поделены между автором и его переводчиком.

Международная Букеровская премия вручается с 2005 года. Это ответвление одноименной престижной британской награды, которая была учреждена в 1968 году. На международную награду может претендовать любой писатель, если его роман переведен на английский язык и доступен в широкой продаже.