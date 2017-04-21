Москвич снял хоррор с «визжащим от ужаса» пылесосом

Видео: Пушок Забратов / YouTube

Житель Москвы под ником pashansta показал в Instagram, как его «пылесос панически боится щелей». Молодой человек прошелся насадкой по тумбочке, и, когда машина натыкалась на щели, звучал жалобный крик, который автор наложил поверх видео. Из Instagram короткий ролик попал на YouTube, где за день собрал около полумиллиона просмотров.

В комментариях к видео пользователи называют его бытовым хоррором, сочувствуют «испуганному» пылесосу и отмечают, что не могут перестать смеяться. Однако некоторые заметили, что подобный ролик уже был на популярном американском развлекательном портале Reddit, а россиянин просто его повторил.