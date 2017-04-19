Режиссер «Страны ОЗ» снял кровавый зомби-хоррор с Басковым и Башировым

В сети появился короткометражный фильм ужасов «Z» режиссера Василия Сигарева. Лента, продолжительность которой почти 17 минут, опубликована на YouTube-канале ЗИЛАРТ ART в среду, 19 апреля.

По сюжету, женщина по имени Валерия (Яна Троянова) с двумя своими детьми пытается добраться из подмосковного поселка до столицы, когда вокруг начинается зомби-апокалипсис. Во время титров на экране в образе ожившего мертвеца появляется певец Николай Басков.

В фильме также снялись Виталия Корниенко, Иван Титяев, Александр Баширов, Светлана Камынина, Владимир Симонов и Петр Коршунков.

Василий Сигарев снял такие полнометражные ленты, как «Страна ОЗ», «Жить» и «Волчок».