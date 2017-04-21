СКР попросили проверить данные о незаконном финансировании фонда Навального

Депутат Госдумы от партии «Единая Россия» Дмитрий Саблин обратился в Следственный комитет России (СКР) с просьбой проверить информацию о том, что директор основанного оппозиционером Алексеем Навальным Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Роман Рубанов незаконно получил 25 миллионов рублей. Об этом в пятницу, 21 апреля, сообщает ТАСС.

Письмо было отправлено на имя главы СКР Александра Бастрыкина. В нем парламентарий приводит опубликованную на портале InfoTrader информацию о том, что в 2014 и 2015 годах на 10 личных счетов Рубанова в банке по схемам поступили денежные средства: более 12 миллионов рублей в 2014 году и около 13,6 миллиона рублей в 2015-м.

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Саблин уточняет, что деньги переводились как в рублях, так и в иностранной валюте, «причем в долларах и евро поступала довольно значительная часть средств».

«А затем он [Рубанов] перечислял деньги соратникам блогера Алексея Навального», — написал депутат. Среди них он называет менеджеров фонда Георгия Албурова и Леонида Волкова.

«[Прошу] установить, на каком основании Роман Рубанов получал данные денежные средства и были ли уплачены налоги с полученных средств Рубановым и другими соратниками блогера Алексея Навального», — обратился парламентарий к главе СКР. В случае если информация о данных денежных переводах подтвердится, Саблин просит проверить фонд Навального на предмет нарушения закона об НКО.

16 апреля журналист Олег Лурье заявил, что Навальный незаконно получал денежные средства на ведение политической деятельности от бывшего главы ЮКОС Михаила Ходорковского. Он обнародовал копии документов, из которых следует, что доверенные лица Ходорковского передали руководителю штаба Навального Леониду Волкову по меньшей мере 60 тысяч долларов под видом платы за проведение исследований по теме «Структуры современного российского общества».

Закон о нежелательных иностранных и международных организациях подписан в мае 2015 года. Он разрешает признавать деятельность соответствующих НКО, представляющую угрозу основам конституционного строя России, ее обороноспособности или безопасности, нежелательной на территории страны.